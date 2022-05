Oggi pomeriggio alle 15 c’è Venezia-Bologna, partita valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

Il Venezia è ultimo in classifica e conserve ormai pochissime chance di salvezza, la Salernitana sedicesima dista 7 punti; il Bologna è tranquillo al tredicesimo posto ma vede il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic dopo il ricovero per la leucemia. Ecco le probabili formazioni.

Riccardo Orsolini

VENEZIA (3-4-1-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Fiordilino, Cuisance, Haps; Aramu; Henry, Okereke. Allenatore: Soncin. A disposizione: Bertinato, Ullmann, Ebuehi, Crnigoj, Busio, Tessmann, Vacca, Nani, Kiyine, Peretz, Johnsen, Nsame. Indisponibili: Lezzerini, Modolo, Romero. Squalificati: Ampadu. Diffidati: Caldara, Henry, Okereke, Vacca.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Aebischer, Hickey; Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihaljovic. A disposizione: Bardi, Binks, Theate, Mbaye, Kasius, Viola, Dominguez, Soriano, Orsolini, Sansone, Santander, Vignato. Indisponibili: Djiks. Squalificati: nessuno. Diffidati: Soriano.

