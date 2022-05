Oggi pomeriggio alle 18 c’è Salernitana-Cagliari, match valido per il trentaseiesimo turno del campionato di Serie A.

Si tratta di una gara che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica salvezza dato che i sardi sono terzultimi mentre i campani hanno appena 1 punto in più; i granata sono in serie positiva da 5 gare e stanno compiendo una vera e propria impresa, i rossoblù hanno appena cambiato allenatore sperando in una scintilla. Ecco le probabili formazioni.

IM_pallone_serie_A_2020

SALERNITANA (3-5-1-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Ruggeri; Verdi; Djuric. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Belec, Russo, Dragusin, Gagliolo, Zortea, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Perotti, Bonazzoli, Mikael, Ribery.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Lovato, Lykogiannis; Deiola, Grassi, Rog; Baselli; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Agostini.

A disposizione: Radunovic, Goldaniga, Walukiewicz, Carboni, Strootman, Zappa, Dalbert, Marin, Altare, Pereiro, Keita.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG