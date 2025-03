Nel Milan non gioca, ma la Premier farebbe carte false per averlo: la voce di mercato pronta a scuotere Milanello

Nel Milan non gioca, ma la Premier farebbe carte false per averlo. La voce di mercato che potrebbe riscrivere gli equilibri a Milanello.

Il Milan si appresta a vivere una fase molto delicata, dopo una stagione che ha deluso le aspettative e con la necessità di ripartire con forza per la prossima. Tra i temi più discussi c’è la possibile nomina di Massimiliano Allegri, che, se davvero dovesse tornare alla guida della squadra, riporterebbe al centro del progetto uno dei rossoneri finora dimenticati in questa stagione, cercando di valorizzare il gruppo al meglio. Oltre a questo, naturalmente, c’è l’incognita mercato: in particolare, una nuova voce su Tomori sta iniziando a circolare e promette di far discutere. Il futuro del Milan, dunque, si costruirà su scelte decisive, sia in panchina che sul mercato.

Un nuovo Pulisic al Milan e una nuova voce dall’Inghilterra

Le grandi manovre in casa Milan non si fanno attendere, con l’ultima idea di “scambio” sull’asse Milano-Londra che potrebbe portare ai rossoneri il nuovo Pulisic, rinforzando ulteriormente la rosa. Tuttavia, a tenere banco in questi giorni sono soprattutto le voci riguardanti un rossonero che pare non trovare più spazio al Milan. Le ultime dichiarazioni del noto scout ex Manchester United, che ha parlato del futuro del giocatore, hanno alimentato ulteriori indiscrezioni. La sua situazione sembra destinata a essere una delle questioni più calde del mercato estivo, con il Milan che dovrà decidere se confermarlo nel progetto o ascoltare eventuali offerte. Il futuro del rossonero potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle strategie del club.

Nel Milan non gioca, ma la Premier farebbe carte false per averlo

Mick Brown, ex scout del Manchester United, ha parlato del futuro di Tomori a Football Insider, rivelando che l’inglese potrebbe fare ritorno in Inghilterra a fine stagione. Brown ha dichiarato: “Da quando è andato all’estero per giocare in Italia, ha fatto bene e ha continuato a migliorare. Sembra che ora potrebbe essere interessato a tornare in Premier League in estate.” In particolare, il Tottenham sarebbe uno dei club che lo sta monitorando, alla ricerca di un difensore centrale di alto livello da affiancare a Van de Ven. Questa possibile partenza di Tomori aggiunge ulteriore incertezza al mercato del Milan, che già nel mese di gennaio lo avrebbe ceduto volentieri.

