Prima il rinnovo col Milan, poi l’incredibile “sì” al Barcellona: dalla Spagna la voce che fa tremare i rossoneri

Il Milan sta vivendo una fase di studio e analisi approfondita delle prossime mosse, con l’obiettivo di evitare di ripetere una stagione così al di sotto degli standard richiesti, come quella finora vissuta. In questo contesto, l’asse Milano-Londra torna a essere particolarmente caldo, e, da quanto trapela, il club rossonero potrebbe valutare uno “scambio” per portare in Italia il nuovo Pulisic. Le novità, però, non si fermano qui. Anche sul mercato in uscita potrebbero esserci scossoni, con possibili cessioni che potrebbero influenzare profondamente la composizione della squadra. Il Milan, dunque, si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, in cui ogni decisione sarà cruciale per il futuro del club.

Il talento bianconero al Milan grazia a Ibra e la voce dalla Spagna

Il prossimo mercato si preannuncia vibrante e carico di pathos, con grandi colpi sia in entrata che in uscita. Nonostante il suo ruolo depotenziato, Ibrahimović potrebbe diventare l’ago della bilancia per portare al Milan il talento bianconero di cui già si parla in termini di cifre, rafforzando ulteriormente la squadra. Tuttavia, a preoccupare i tifosi rossoneri è una voce che arriva dalla Spagna, la quale accosterebbe un importante giocatore del Milan al Barcellona, alimentando timori su una possibile cessione di un pezzo fondamentale della rosa. Il mercato estivo si preannuncia ricco di sorprese, con il Milan pronto a prendere decisioni decisive per il suo futuro.

Prima il rinnovo col Milan, poi l’incredibile “sì” al Barcellona

Davide Bartesaghi, nonostante una stagione caratterizzata da poche presenze – solo 3 in questa sessione, con un complessivo di 12 apparizioni in prima squadra – ha suscitato notevole interesse a livello internazionale. Il suo nome è stato pronunciato persino da Bojan Krkic, ex calciatore ora divenuto commentatore, che non ha esitato a identificarlo come un potenziale rinforzo ideale per il Barcellona del futuro. Non solo il club catalano, ma anche importanti team del panorama europeo come Arsenal, Bayer Leverkusen e Everton hanno manifestato interesse verso il giovane terzino. Fronte a tali manifestazioni di interesse, il Milan ha voluto mettere al sicuro il futuro di Bartesaghi all’interno della propria rosa, rinnovando il contratto del giocatore fino a giugno 2030. L’accordo è stato raggiunto grazie alla mediazione dell’agente Nick Arcuri e testimonia la volontà del club di non perdere il controllo su un asset tanto promettente. In questo modo, la dirigenza rossonera segnala non solo la fiducia riposta nel terzino ma anche l’intenzione di valorizzarlo nel tempo.

