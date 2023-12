L’ex calciatore Sebino Nela si è espresso su Rai2 riguardo all’avvicendamento tra i pali dell’Inter tra Sommer e Onana

Nela si è espresso così sul cambio in porta dell’Inter tra Onana e Sommer:

«Onana a me non piaceva, troppo presuntuoso e non mi piaceva come comandava. Sommer è affidabilissimo. Per vincere hai bisogno di un portiere che faccia il suo, che faccia meno errori possibili. Non c’è bisogno del portiere fenomenale. Sommer sta dimostrando tutta la sua bravura e lo fa ormai da anni».

L’articolo Nela: «Onana non mi piaceva, Sommer affidabilissimo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG