Tampieri รจ stata eletta la migliore in campo di Inter Women-Sampdoria

Amanda Tampieri รจ stata nominata MVP di Inter-Women–Sampdoria:

๐‘ด๐‘ฝ๐‘ท ๐•–๐”น๐•’๐•ช #SerieAfemminile eBay ๐‘จ๐’Ž๐’‚๐’๐’ ๐’‚ ๐‘ป๐’‚๐’Ž๐’‘๐’Š๐’†๐’“๐’Š Ha effettuato 8 parate in questo match; nel campionato in corso, solo Buhigas finora ha chiuso una singola gara con piรน salvataggi effettuati (9 in 2 occasioni โ€“ una con la Sampdoria e una con la Roma) pic.twitter.com/By8ZOlgtqu — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) December 9, 2023

