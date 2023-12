Il giornalista Stefano De Grandis si è espresso a Sky Sport a poche ore dalla gara tra Inter e Udinese

De Grandis ha parlato così verso la sfida tra Inter e Udinese di San Siro:

«La partita con l’Udinese può diventare difficile da un punto di vista psicologico. L’Inter va bene ma si trova sempre la Juventus a 2 punti, che vince ogni partita magari con un gol non spettacolare. Magari questa sera Silvestri fa tre parate e vai nel panico. L’Inter secondo me vincerà, ma non è una gara da tre gol di scarto. La presenza di Bisseck non mi preoccupa, ma può esserci del panico dal punto di vista psicologico».

L'articolo De Grandis: «Inter-Udinese? I nerazzurri possono andare nel panico» proviene da Inter News 24.

