Ex Inter, Sebastiano Esposito si prende la Samp: doppietta decisiva per il talento scuola nerazzurra

Giornata da ricordare quella per il giocatore in prestito dall’Inter, Sebastiano Esposito, attualmente in forza alla Sampdoria, guidata da Andrea Pirlo.

Una doppietta dell’attaccante regala i 3 punti ai doriani nel match contro il Lecco. Entrambi reti di una certa bellezza.

All'Inter chi lo fa un gol così? #Esposito pic.twitter.com/RXquKr33v3 — Vale & Seba & Iddrissou Enjoyer | Inzaghiano (@JumpedGoldoni) December 9, 2023

E sono due #Esposito pic.twitter.com/aDMAMIaAL9 — Vale & Seba & Iddrissou Enjoyer | Inzaghiano (@JumpedGoldoni) December 9, 2023

