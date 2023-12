Verso l’Inter, problemi per la Lazio: Sarri potrebbe perdere un titolare in occasione del prossimo impegno dei biancocelesti

Brutte notizie per la Lazio, che sta attualmente giocando la sua sfida di campionato contro il Verona, prima di pensare al prossimo match contro l’Inter.

Problemi per Marusic, che ha dovuto chiedere il cambio nel corso del primo tempo, per un problema agli occhi. Da monitorare le sue condizioni in vista della prossima giornata.

