Intervenuto a Rai Sport, Sebino Nela si è espresso così sulla Juve di Allegri.

NELA – «Se manca Rabiot a centrocampo perde moltissimo e davanti i due attaccanti non aiutano per niente quindi la squadra è costantemente in difficoltà. Si ritrova a lottare per lo Scudetto perché dietro hanno una squadra organizzata, sanno difendere bene ma poco di più».

