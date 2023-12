Vlahovic non convince Novellino: «È forte e vuole spaccare il mondo, ma ha deluso un po’ tutti». Le sue dichiarazioni

Walter Novellino è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Vlahovic.

VLAHOVIC – «Mi aspettavo di più da Vlahovic al suo terzo anno alla Juve. Ha deluso un po’ tutti. Quale è il suo problema Deve essere più sereno nella gestione della partita e della palla. Lui è uno che vuole spaccare il mondo, ma sbaglia tanto e questo non è da lui perché tecnicamente è fortissimo. Vlahovic deve essere più calmo quando gioca, non deve dimostrare niente a nessuno. Mi ricordo che quando arrivò alla Juve partì subito bene, per cui ha solo bisogno di credere nei suoi mezzi. Che sono enormi».

