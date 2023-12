Novellino sta con Allegri: «La sua Juve non mi sorprende, sta facendo un grandissimo campionato». Le dichiarazioni in esclusiva

Walter Novellino ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Allegri.

ALLEGRI – «Conoscendo Allegri, non mi ha sorpreso. Lui non fa tante chiacchiere, ma fa i fatti. L’anno scorso la Juve ha avuto difficoltà, ma Allegri conosce l’ambiente e tutto dei bianconeri. Lui è uno pragmatico, sa cosa vuole e come mettere la squadra in campo. Quest’anno la Juve gioca, al di là delle critiche che ci sono. Allegri è molto attento a dice certe cose… Per me la Juve sta facendo un grandissimo campionato e soprattutto prende gol, che è una cosa importante nel calcio. Farsi vedere belli non serve».

