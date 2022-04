L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ieri ha interrotto l’allenamento per un fastidio muscolare; il nigeriano ha svolto gli esami di rito.

In seguito all’infortunio di ieri, il Napoli ha diffuso un comunicato sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante ha svolto gli esami strumentali e resta in dubbio per la prossima gara contro la Fiorentina; lo stesso nigeriano aveva tranquillizzato i tifosi tramite Instagram dando appuntamento a domenica.

“Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo“; recita così il comunicato sul sito ufficiale del club azzurro.

