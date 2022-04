L’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni ha voluto elogiare Nicola Zalewski e la dirigenza romanista abile nel farlo crescere.

Andrea Stramaccioni nel corso di un’intervista a New Sound Level 90FM ha toccato diversi argomenti; in questo stralcio si parla del nuovo gioiellino in casa Roma Nicola Zalwski. “Il ragazzo sta dimostrando un’intelligenza e un’abnegazione notevoli. Il cambio di ruolo che ha fatto è importante, cambia l’attitudine, spesso deve difendere e si trova ad essere affrontato in uno contro uno; lui però si sta adattando in una maniera straordinaria, Mourinho è stato bravissimo ma il merito è anche di Bruno Conti e Alberto De Rossi che hanno proposto l’ennesimo talento, e voglio sottolineare ennesimo”.

Mourinho

“Il percorso di questo ragazzo mi ricorda un po’ quello di Spinazzola che con la Primavera era un attaccante fortissimo e poi è passato a fare il laterale ed è uno dei migliori in circolazione. Non ci dimentichiamo poi di una persona che io stimo molto che è Tiago Pinto, che è un DS che ti dà sempre la forza di perseguire questa strada dei giovani”.

