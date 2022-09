Nesta: «Il Milan può aprire un’era, seconda stella a portata». Le parole dell’ex difensore rossonero

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato al Corriere della Sera.

MILAN – «Il Milan può aprire un’era. L’anno scorso ha vinto a sorpresa ma con merito. E ora può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla portata, Io ero più scettico l’anno scorso. La squadra è cresciuta. E poi le altre sono in difficoltà. Immagino un testa a testa col Napoli. Sono le squadre con le idee più chiare: società, allenatore, giocatori. C’è una progettualità precisa».

PIOLI – «Sono sincero, l’ho sempre reputato un ottimo allenatore, già alla Lazio e alla Fiorentina, ma che fosse così bravo non lo immaginavo. Ha fatto un’impresa da grandissimo».

TOMORI-KALULU – «Sono moderni, hanno coraggio, giocano alti e non temono l’uno contro uno. Certo, fossero italiani sarebbe meglio per la Nazionale, ma così non è. Pazienza».

ROMAGNOLI – «Al Milan ha comunque giocato diversi anni ad alto livello. Poi sono arrivati nuovi in difesa e lì giocava di meno. Ha fatto una scelta di cuore, è tornato a casa, in una società importante, con un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Per me ha fatto bene».

The post Nesta: «Il Milan può aprire un’era, seconda stella a portata» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG