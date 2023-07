Le condizioni di Manuel Neuer, portiere titolare del Bayern Monaco, hanno messo in stand-by l’affare Sommer per l’Inter

Manuel Neuer ha voluto rassicurare il Bayern Monaco e tutti i tifosi circa le sue condizioni di salute. Probabile, quindi, che la trattativa tra Inter e i bavaresi per Yann Sommer possa sbloccarsi in 8-10 giorni.

All’Alleanz Arena il portiere ha così parlato:

LE PAROLE– «Sto andando molto bene. Ho ottimi preparatori, non dobbiamo preoccuparci. Sono sulla strada giusta e sto lavorando sodo per il mio ritorno. Sono molto ottimista e non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione. Sto lavorando sodo per poter tornare velocemente»

