A Sant James’ Park, il match valido per l’ultima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Newcastle e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A Sant James’ Park, Newcastle e Milan si affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.

Newcastle-Milan 1-2: sintesi e moviola

1′ Iniziato il match

2′ Subito ritmi alti al St.James’Park con il Newcastle che si spinge in avanti

4′ Trippier al tiro direttamente da calcio di punizione, conclusione alta non di molto

10′ Continua a spingere il Newcastle, il Milan fa sfogare gli avversari cercando varchi in ripartenza

19′ Almiron pericoloso: verticalizzazione per Joelinton che da dentro l’area offre al compagno a Maignan battuto, Tomori salva tutto con un intervento in scivolata

26′ Cross di Joelinton, Almiron di testa: blocca Maignan senza problemi

32′ Joelinton a segno: azione di contropiede del Newcastle, scambio che premia l’attaccante bianconero che con un tiro nel sette batte Maignan

43′ Prova una timida reazione il Milan ma il Newcastle non concede spazi

45′ Due minuti di recupero

45’+2 Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Iniziata la ripresa

46′ Tiro Wilson: pallone vagante al limite dell’area rossonera, ci arriva l’attaccante del Newcastle che calcia, tiro centrale bloccato da Maignan

50′ Tiro Gordon: azione corale del Newcastle che porta alla conclusione il numero 10, blocca Maignan

59′ PAREGGIO DEL MILAN CON PULISIC! Palla per Leao che crossa in area, Loftus contende il pallone che resta li, svirgola Florenzi il cui tiro è deviato da Giroud per Pulisic che pareggia il match

66′ Isak va al tiro: pallone perso da Reijnders che genera il contropiede del Newcastle con la palla che arriva all’attaccante che prova la conclusione. Alta

69′ Guimaraes prova la conclusione a botta sicura dal limite dell’area, miracolo di Maignan che devia il pallone sulla traversa

79′ Palo di Leao! Lanciato in porta da un rilancio il portoghese che, tutto solo davanti a Dubravka, calcia sul montante

84′ GOL DI CHUKWUEZE!

Migliore in campo: a fine partita

Newcastle-Milan 1-2: risultato e tabellino

Reti: 32′ Joelinton, 59′ Pulisic, 84′ Chukwueze

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Lewis Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordin. All. Howe

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.Pioli

