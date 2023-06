Nicol su Pulisic: «Penso che sia un giocatore di talento, ma…». Le parole dell’ex calciatore sull’obiettivo di mercato rossonero

Stevie Nicol ha parlato ai microfoni di ESPN di Christian Pulisic. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’obiettivo di mercato rossonero:

«Da quanto tempo Pulisic è qui? Cosa ha fatto al Chelsea per arrivare al Newcastle, che tra l’altro è tra le prime quattro e giocherà in Champions League? Christian, sfortunatamente, non ha fatto nulla negli ultimi tre o quattro anni. Penso che sia un giocatore di talento, ma non lo ha fatto vedere da quando è arrivato al Chelsea»

