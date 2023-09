L’ex ct dell’Under 21 Nicolato contro l’ex Juve Gentile: le dichiarazioni dopo le recenti accuse dell’ex difensore

Paolo Nicolato, al Corriere della Sera, ha così parlato dopo le recenti accuse dell’ex Juve Claudio Gentile.

LE PAROLE – «Ne ha dette anche altre nei miei confronti e provo solo tenerezza per lui, che mi giudica maleducatamente senza conoscermi. Io non ho mai avuto interferenze di alcun tipo e il rapporto con i giocatori, che in maggior parte conservo, è sempre stato del tutto corretto e diretto».

The post Nicolato contro l’ex Juve Gentile: «Un maleducato per cui provo tenerezza» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG