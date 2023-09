Suso Juve, lui voleva solamente i bianconeri! Ecco come potrebbe cambiare la situazione in vista del calciomercato invernale

Come riportato da El Nacional, Suso negli scorsi mesi avrebbe chiesto la cessione al Siviglia con l’intenzione di trasferirsi alla Juve, club che lo aveva messo nel mirino per rinforzare il proprio attacco.

E non è detto che l’ex Milan non possa riprovarci a gennaio, quando da Torino potrebbero fare un nuovo tentativo per riportarlo in Serie A.

