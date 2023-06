Nicolato: «Fatico a parlare della partita, episodi hanno inciso troppo». Le parole del ct dell’Italia Under 21

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato a Rai Sport dopo la controversa sconfitta con la Francia.

Le sue parole: «Faccio fatica a parlare della partita oggi, non è possibile vedere questi arbitraggi e ho l’impressione che gli episodi abbiano inciso troppo. La gestione di ha visto sfortunati, anche se abbiamo perso con una grande squadra. Ora testa alla Svizzera Dobbiamo risolvere adesso il girone nelle prossime due partite, in un gruppo molto difficile. Andiamo avanti. Abbiamo fatto una buona partita, possiamo fare ancora di più ma avevamo di fronte una squadra top. Non abbiamo capitalizzato le occasioni avute e gli episodi contato tanto. Stasera meritavamo qualcosina in più»

