Uefa, altro disastro: Europeo U21 senza Var e Goal Line Technology. Italia derubata nella partita con la Francia

Un disastro arbitrale ha caratterizzato l’esordio dell’Italia U21 all’Europeo di categoria contro la Francia. Gli azzurrini di Nicolato sono stati sportivamente derubati e condannati da una direzione di gara che si è macchiata di tre errori clamoroso.

Prima rigore non concesso, poi un gol subito viziato da un evidente fallo e infine il clamoroso gol non convalidato a Bellanova nel finale di gara dopoché il pallone aveva chiaramente varcato la linea come si vede dall’immagine proposta. Figuraccia per l’Uefa che ha organizzato il torneo in Romania non garantendo l’ausilio di Var e Goal Line Technology.

