Il calciatore Nicolò Zaniolo continua a far parlare per motivi di cronaca rosa piuttosto che per meriti sportivi. Il ragazzo ex Inter si sarebbe recato a Napoli per farsi tatuare una rosa su un fianco e un cuore sull’altro, dedicandoli alla nuova fidanzata, l’influencer Chiara Nasti.

La notizia ha fatto molto discutere nelle ultime ore in quanto un’azione del genere equivarrebbe a violare il divieto di spostamento tra regioni, ma il diretto interessato sarebbe in possesso di un’autocertificazione per motivi urgenti. Zaniolo avrebbe poi fatto ritorno a Roma, in quanto nella giornata di ieri ha ripreso a correre dopo il lungo infortunio della rottura del crociato anteriore che lo ha tenuto fermo per tantissimi mesi. Naturalmente tutto questo dietro l’ok dei medici, a cinque mesi dall’operazione. Quindi non solo l’allenatore della Roma Fonseca, ma anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, ha un motivo per sorridere, soprattutto con gli Europei alle porte.

Zaniolo dovrebbe tornare a giocare intorno all’11 aprile, quando i capitolini saranno impegnati contro il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic.

Inoltre, stando a DiPiù Tv, una persona vicina al giocatore avrebbe riferito che Nicolò sarebbe pronto a far conoscere la fidanzata Chiara Nasti al padre Igor e alla mamma Francesca, quest’ultima ospite con il figlio a C’è posta per te. La fonte avrebbe detto:

“Vuole rassicurarli, sono preoccupati perché pensano anche al figlio di Nicolò che deve nascere e che si chiamerà Tommaso. Dopo la clamorosa rottura con Sara, non c’è stata ancora una vera e propria riconciliazione: Nicolò si è limitato a dire che si prenderà tutte le responsabilità”.

Nicolò Zaniolo negli ultimi mesi era diventato uno dei principali protagonisti del gossip tricolore. In pieno infortunio era emerso un suo flirt con la modella rumena Madalina Ghenea (la diretta interessata aveva poi smentito). Successivamente, era venuto fuori che l’ex fidanzata storica Sara Scaperrotta aspettava un bambino da lui, con una zia che aveva rivelato una cacciata di casa da parte della famiglia del calciatore. La signora Francesca in un’intervista radiofonica ha smentito in un secondo tempo quest’accusa.

