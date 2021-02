Nicolò Zaniolo si è fidanzato con l’influencer Chiara Nasti

Nicolò Zaniolo ha una nuova fidanzata, la blogger napoletana Chiara Nasti. Dopo la relazione naufragata con Sara Scaperrotta e il flirt con Madalina Ghenea, il bomber romanista ha ufficializzato il suo legame amoroso con l’influencer che ha partecipato al reality show L’ Isola dei Famosi.

“Sono felice ma ho bisogno di privacy, qualsiasi novità la verrete a sapere direttamente da me“, aveva scritto qualche giorno fa la Nasti su Instagram (sul quale vanta quasi due milioni di follower) spiegando di essere innamorata ma senza citare il nome del fortunato. Successivamente ha postato una Instagram Stories con il capitolino, oltre al tatuaggio di un cuore trafitto da una freccia. A stretto giro lo stesso scatto è stato pubblicato nella medesima modalità da Nicolò Zaniolo, che ha quindi confermato la liaison.

Nel giorno di San Valentino, ricorrenza che celebra gli innamorati, proprio il calciatore giallorosso aveva fatto recapitare un mazzo di rose rosse all’indirizzo dell’influencer napoletana, che allora si riteneva fosse corteggiata da Neymar, stella del Paris Saint-Germain. L’indizio florale era stato postato da entrambi sempre sui medesimi canali social, facendo alimentare i gossip.

Attualmente Nicolò Zaniolo, fuori per qualche mese per la rottura del crociato anteriore, avvenuta durante un incontro con la Nazionale allenata da Roberto Mancini, aspetta un figlio dalla ex Sara Scaperrotta (la donna si trova al quarto mese di gravidanza). Il calciatore, nonostante la fine della relazione con la ragazza, ha già annunciato che farà di tutto per essere un padre molto presente.

La notizia della gravidanza della Scaperotta aveva iniziato a circolare proprio quando al ragazzo era stato attribuito il flirt con Madalina Ghenea, di 12 anni più grande. Ad aggiungere benzina sul fuoco ci pensò la madre in un intervento radio, dichiarando di non essere d’accordo con la situazione. Alla fine la Ghenea smentì e ora Zaniolo è felice con Chiara Nasti.

Foto: account Instagram Nicolò Zaniolo