Anticipi 23.a giornata Serie A: Fiorentina-Spezia 3-0

Nel primo anticipo della 23.a giornata di Serie A, la Fiorentina di Cesare Prandelli è tornata alla vittoria battendo lo Spezia al Franchi con un netto 3-0. La prima frazione di gioco è avara di emozioni e si conclude sul punteggio di 0-0. La gara sembra dunque indirizzata verso un pari, ma nella ripresa Castrovilli decide di salire in cattedra dopo essere subentrato a Bonaventura e al 49’ serve l’assito per Vlahovic, prima di andare in gol egli stesso al 64’. All’83’ il colpo del definitivo KO con Eysseric. In virtù di questo risultato, la Fiorentina sale a quota 22 punti e si allontana dalla zona calda della classifica, mentre lo Spezia rimane a 24.

Serie A: risultati 23.a giornata

Venerdì 19 febbraio

Fiorentina-Spezia 3-0 (51′ Vlahovic, 65′ Castrovilli, 83′ Eysseric)

Cagliari-Torino ore 20.45

Sabato 20 febbraio

Lazio-Sampdoria ore 15.00

Genoa-Verona ore 18.00

Sassuolo-Bologna ore 20.45

Domenica 21 febbraio

Parma-Udinese ore 12.30

Milan-Inter ore 15.00

Atalanta-Napoli ore 18

Benevento-Roma ore 20.45

Lunedì 22 febbraio

Juventus-Crotone ore 20.45

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juve 42*

Lazio 40

Napoli 40*

Atalanta 40

Sassuolo 34

Verona 33

Sampdoria 30

Genoa 25

Udinese 24

Benevento 24

Bologna 24

Spezia 24

Fiorentina 22

Torino 17

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

*una gara in meno