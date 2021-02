La vita sentimentale di Mario Balotelli, l’attaccante bresciano che, con la maglia del Monza, fino ad ora, ha realizzato due reti in quattro presenze in Serie B, continua ad attirare l’attenzione della cronaca rosa.

Dopo la sua partecipazione come ospite alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, alla quale ha preso parte, come concorrente, il fratello naturale Enock Barwuah e dove ha ritrovato anche una sua ex fiamma, la modella brasiliana Dayane Mello, stando a quanto pubblicato dal settimanale Chi, il numero 45 si sarebbe fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

La presunta fidanzata di Super Mario sarebbe Nicole Mazzocato, molto seguita sui social (1,4 milioni di follower su Instagram).

Secondo l’indiscrezione pubblicata su Chi, Mario Balotelli starebbe vivendo questa storia d’amore “con un bassissimo profilo”, cercando di mantenere la propria privacy.

La smentita, da parte dei due diretti interessati, però, è arrivata subito.

L’attaccante, infatti, tramite il proprio profilo Instagram, ha ribadito di essere ancora single, aggiungendo una frase in inglese che non c’è bisogno di tradurre:

È solo un bel dipinto che mi somiglia, ragazzi. Sono sempre single, tranquilli! Fuck fake gossip!

Nella storia di Instagram condivisa, il riferimento è ad un dipinto che, oggettivamente, è molto somigliante a Mario Balotelli.

Nicole Mazzocato, invece, ha commentato con un bel “Basta!”, sempre tramite Instagram Stories: