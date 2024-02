Nigeria Angola, Chukwueze vola in Semifinale di Coppa d’Africa: ecco come si è comportato l’esterno d’attacco del Milan

La sfida tra Nigeria ed Angola, valevole per i Quarti di Finale della Coppa d’Africa è terminata sul risultato di 1 a 0. La squadra di Samuel Chukwueze vola così alle semifinali della competizione.

A decidere il match il gol di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta. L’esterno destro del Milan, invece, è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti non mettendo mai piede in campo.

The post Nigeria Angola, Chukwueze vola in Semifinale di Coppa d’Africa: ecco come si è comportato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG