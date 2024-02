L’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, si è espresso così su Armando Broja: l’obiettivo del Milan è andato al Fulham

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha parlato così di Armando Broja: l’ex obiettivo del calciomercato Milan ha salutato i Blues negli ultimi giorni della sessione invernale. L’attaccante albanese si è trasferito in prestito secco al Fulham.

PAROLE – «È un’ottima cosa per Armando, avere l’opportunità di giocare di più. È una buona mossa per lui. Spero che possa cogliere l’opportunità per giocare di più».

