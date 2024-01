Nigeria Camerun oggi in campo gli ottavi di finale della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Oggi riparte la Coppa d’Africa dopo due giorni di pausa e lo fa con le prime gare degli ottavi di finale. Questa sera in campo uno dei big match con la sfida tra Nigeria e Camerun. Le Aquile se la giocheranno da favoriti anche per il momento che stanno vivendo e per come hanno giocato nella fase a gironi. In attacco Peseiro è intenzionato a mettere il tridente formato Serie A con Chukwueze del Milan, Osimhen del Napoli e Lookman dell’Atalanta. Dall’altra parte ci sono state frizioni tra Onana ed Eto’o dopo l’esclusione del portiere nell’ultima gara dei gironi. Interessante la sfida tra i due giocatori azzurri con Victor da una parte e Anguissa dall’altra. Andiamo a vedere le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la gara.

Le probabili formazioni

NIGERIA (3-4-3): Nwabali; Bassey, Troost-Ekong, Ajayi; Aina, Iwobi, Onyeka, Bassey; Chukwueze, Osimhen, Lookman. All. Peseiro

CAMERUN (3-4-3): Ondoa; Castelletto, Wooh, Tolo; Mbiayi, Ntcham, Anguissa, Yongwa; Toko Ekambi, Aboubakar, N’Koudou. All. Song

Nigeria-Camerun: orario e dove vederla

Ottavi di finale della Coppa d’Africa e questa sera scenderanno in campo i padroni di casa della competizione. La sfida si giocherà allo Stade Felix Houphouet-Boigny con calcio d’inizio alle ore 21 italiane e sarà visibile su Sportitalia al canale 60. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.

