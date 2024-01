La Roma avrebbe messo gli occhi in casa Monza per il futuro e i Friedkin avrebbero sondato il terreno per il ruolo di Ds e allenatore

La Roma avrebbe messo gli occhi in casa Monza per il futuro e i Friedkin avrebbero sondato il terreno per il ruolo di Ds e allenatore.

La proprietà giallorossa starebbe già guardando al prossimo campionato e avrebbero messo gli occhi su Francois Modesto. Dovesse essere lui la scelta finale punterebbe con forza su Raffaele Palladino per la panchina. Lo riporta Sportitalia.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG