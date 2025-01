No allo scambio, il Milan alza il muro: salta l’affare che sembrava ormai scritto, la società ha deciso

L’affare ormai scritto pare ormai saltato. Il Milan alza il muro e dice no: la decisione che promette di scuotere il mercato rossonero.

Il Milan affronterà il 2025 con una nuova guida tecnica. Dopo l’esonero ufficiale di Paulo Fonseca, il club rossonero ha annunciato l’arrivo di Sergio Conceição, scelto per risollevare la squadra e rilanciarla verso i suoi obiettivi stagionali. Il tecnico portoghese, noto per la sua grinta e per il suo approccio tattico solido, spera di portare il Milan a nuovi traguardi, ma il clima in casa rossonera rimane teso, con diverse questioni da affrontare.

Sul fronte mercato, però, arriva una sorpresa. Una trattativa che sembrava ormai in dirittura d’arrivo è stata ufficialmente bloccata. Si trattava di uno scambio che avrebbe coinvolto alcuni giocatori di peso, ma che ora appare cancellato. La decisione di fermare questo affare, che avrebbe potuto rinforzare la rosa, ha lasciato alcuni tifosi e addetti ai lavori perplessi.

No allo scambio, il Milan alza il muro

La scelta di fermare la trattativa potrebbe avere ripercussioni sul piano tecnico e sulle dinamiche interne della squadra. In un momento in cui il Milan aveva bisogno di rinforzi, questa decisione potrebbe far sorgere dubbi sulla strategia di mercato della dirigenza, alimentando ulteriori incertezze per il futuro della squadra. I tifosi attendono chiarimenti, sperando che la squadra possa comunque riprendersi con il nuovo allenatore.

Lo scambio è saltato

Il Milan pare aver messo la parola fine ad uno scambio che, almeno fino a poco fa, sembrava davvero imminente e come soluzione ideale alla risoluzione di tutti i problemi. Ora sembra davvero tutto diverso e la scelta della società definitiva. Il futuro di Alexis Saelemaekers – scrive Milanlive.it – è infatti al centro delle discussioni. I dirigenti romanisti, molto soddisfatti delle prestazioni del giocatore, vorrebbero confermarlo all’interno della rosa giallorossa. Espressa la volontà di trattenerlo, si scontra, tuttavia, con le richieste economiche del Milan che valuta il calciatore belga circa venti milioni di euro. La situazione contrattuale di Saelemaekers, con un rinnovo fino al 2027 firmato prima del passaggio alla Roma, lascia al Milan un margine di controllo significativo. Dall’altra parte, Tammy Abraham, attaccante inglese passato al Milan, non sembra avere convinto appieno la dirigenza rossonera riguardo il suo impatto e il suo stipendio, considerato eccessivo rispetto alle aspettative. Sebbene il giocatore abbia dimostrato di saper essere incisivo, il suo contratto e le prestazioni fino a questo momento non giustificano, secondo i rossoneri, le cifre attualmente percepite. La situazione attuale rende quindi altamente improbabile un accordo tra il Milan e la Roma per uno scambio diretto tra Abraham e Saelemaekers. La Roma, se interessata a mantenere il belga, dovrà negoziare l’acquisto in maniera separata, senza contare sulla carta dello scambio. Questo episodio sottolinea quanto le valutazioni economiche e le strategie a lungo termine dei club influenzino decisamente le trattative nel mercato del calcio.

Alexis Saelemaekers

Sguardo al futuro

Mentre la Roma sembra intenzionata a investire su Saelemaekers, il Milan valuta con cautela la situazione di Abraham, cercando soluzioni che possano soddisfare le aspettative economiche e sportive del club. Queste dinamiche di mercato, complesse e sfumate, dimostrano come le decisioni sul futuro dei giocatori siano il risultato di accurati bilanciamenti tra valutazioni tecniche ed economiche.

