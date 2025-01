Non firma per il Milan per dire sì alla Juve? La voce di mercato scuote Milanello: possibile “tradimento” a giugno

Nuovo “tradimento” al Milan. L’addio ai rossoneri con destinazione Juve sorprende e spiazza tutti. Ecco cosa trapela.

Il Milan si prepara a iniziare il 2025 con un nuovo allenatore. Dopo l’esonero ufficiale di Paulo Fonseca, la società ha annunciato l’arrivo di Sergio Conceição sulla panchina rossonera. Il tecnico portoghese, noto per la sua grinta e determinazione, è stato scelto per dare una svolta alla stagione e riportare la squadra ai vertici. La sua nomina ha suscitato aspettative, ma il clima in casa Milan rimane tutt’altro che sereno.

Nonostante il cambio di allenatore, il club rossonero non sembra essersi lasciato alle spalle le difficoltà. Le ultime voci di mercato, infatti, hanno alimentato preoccupazioni. Si parla infatti di un possibile addio di un giocatore chiave, che sembrerebbe pronto a dire sì alla Juventus a partire dal prossimo giugno, un eventuale tradimento che potrebbe sconvolgere l’ambiente rossonero.

Niente rinnovo con il Milan per dire sì alla Juve?

Se la notizia dovesse confermarsi, la partenza di questo giocatore sarebbe un duro colpo per il Milan, tanto sotto l’aspetto tecnico quanto morale. La possibile cessione a una diretta rivale come la Juventus potrebbe causare frizioni all’interno dello spogliatoio e mettere a rischio l’armonia della squadra. La dirigenza dovrà gestire questa situazione con attenzione per evitare ulteriori scossoni in un momento già delicato. Un nuovo capitolo al Milan che potrebbe portare a scossoni inattesi che, di conseguenza, potrebbero riservare sorprese fino a poco tempo fa davvero inattese.

Dal Milan alla Juve: “tradimento” in arrivo

In questo scenario di incertezza, emerge il nome della Juventus come possibile destinazione per il rossonero. La voce clamorosa di mercato è stato resa noto da Matteo Moretto, esperto di calciomercato, che ha riportato la notizia tramite un post sulla piattaforma social ‘X’. La possibilità di assicurarsi un giocatore del calibro di Calabria senza oneri di trasferimento rappresenterebbe un’occasione molto vantaggiosa per la Juventus, sempre attenta a cogliere opportunità simili sul mercato. L’addio a giugno appare ora più probabile che mai con la Juve ora in pole position. Un eventuale passaggio di Davide Calabria dalla sponda rossonera di Milano a quella bianconera di Torino non mancherebbe di suscitare reazioni tra i tifosi e nel mondo del calcio in generale. Il trasferimento di un giocatore che riveste il ruolo di capitano e che è fortemente legato ai colori del club di provenienza verso una squadra rivale solleva sempre discorsi legati alla lealtà e alle dinamiche di mercato. D’altro canto, per Calabria potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciarsi in una nuova realtà, potenzialmente ricca di sfide e soddisfazioni professionali.

Davide Calabria

Il futuro incerto di Calabria

Davide Calabria, cresciuto nel settore giovanile e divenuto successivamente una colonna portante e il capitano del Milan, si trova ad un bivio significativo nella sua carriera. Il contratto del terzino con il club rossonero è previsto scadere il 30 giugno 2025. Nonostante ciò, le ipotesi di un rinnovo sembrano svanire, mettendo così in dubbio la sua permanenza all’interno della squadra. Le recenti dinamiche, tra cui una riduzione dell’impiego in campo e presunte tensioni con l’allenatore Paulo Fonseca, non fanno altro che alimentare queste speculazioni.

LEGGI ANCHE Il Milan fa “ricco” Fonseca: l’esonero regala al portoghese una ricca buona uscita: Sky rivela la cifra

Leggi l’articolo completo Non firma per il Milan per dire sì alla Juve? La voce di mercato scuote Milanello: possibile “tradimento” a giugno, su Notizie Milan.