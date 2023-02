Ecco le parole del giornalista Marco Nosotti che su Sky parla così del Milan ma anche dell’attaccante Rafael Leao.

Sono queste le parole di Marco Nosotti, ecco cosa dice a Sky sulla situazione del Milan parlando anche di Leao e della fascia sinistra in generale: “Il problema era mentale per il Milan. Leao deve crescere ancora e ritrovarsi. L’impressione è quella che debba tornare dentro al gioco e alla fase offensiva in quella zona di campo dove stanno aspettando il ritorno di Theo Hernandez. La fascia sinistra è stata l’elemento identificativo del Milan sempre proiettato in avanti.“

Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore afferma su TMW Radio sulla partita contro il Tottenham: “Ad entrambe mancherà il portiere titolare. Credo che il Milan prima o poi tornerà a fare qualcosa di positivo. Ha la possibilità di dare una piccola svolta alla stagione con la Champions. Il Tottenham è in crescita ma in costruzione, non è ancora definita come il Milan“.

