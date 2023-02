A Sky Sport, Stefano De Grandis, famoso giornalista, discute del momento del Milan che ha ritrovato il successo contro il Torino.

Il Milan è ritornato alla vittoria, lo ha fatto contro il Torino, ecco cosa ne pensa il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport: “Il progresso che ho visto non è del gioco e della manovra. Il miglioramento del Milan sta in un ordine difensivo che ha permesso il Torino di andare poco al tiro. Kalulu è tornato a crescere, Thiaw ha fatto una bella partita. Nel secondo tempo ha tirato fuori un po’ di coraggio e Giroud ha fatto un gol da specialista. Ibra? La sua presenza è un monito ed è molto importante.“

Alessandro Costacurta a Sky Sport parla così dei rossoneri: “È una questione di testa, ci sono passato con una squadra che ha vinto il campionato da non favorita. L’anno dopo qualcosa non andava, ma era nella testa. Abbiamo pensato di essere la squadra più forte d’Italia, ma ti può andar bene per 6-7 mesi…“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG