Sono queste le parole di Caressa, il famoso giornalista su YouTube parla di Lautaro Martinez, ecco cosa dice sull’argentino.

Ecco le parole del famoso giornalista Fabio Caressa, che sul suo canale YouTube parla del modo di esultare di Lautaro Martinez: “Lui ha sempre questa faccia incazzata, anzi seria, e a me piace tantissimo. Mi piace anche il gesto che ricorda un po’ le corna del toro, anche se non è quella l’origine dell’esultanza. È un’esultanza moderata ma significativa. Lautaro mi piace per come esulta, mi piace moltissimo anche la sua semplicità in campo e mi sta piacendo mentre cresce nel nostro campionato, a prescindere dai periodi di astinenza da gol, quello non mi interessa.“

A Radio Deejay invece parla dell’Inter: “L’Inter potrebbe giocare con la spada di Damocle sulla testa, del fatto che il Napoli se vince domenica sera allunga ancora in classifica. Se i nerazzurri dovessero sbagliare per lo scudetto sarebbe finita.“

