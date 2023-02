In una intervista su YouTube di Gianluca Rossi, parla Alvaro Recoba, l’ex giocatore dell’Inter parla così ricordando il passato.

Alvaro Recoba parla in una bella intervista al canale YouTube di Gianluca Rossi, ecco come ricorda il suo passato all’Inter: “Nel calcio di oggi forse avrei fatto fatica, ma devo dire comunque che mi allenavo tanto, altrimenti non sarei stato tanti anni all’Inter. Quando torno in Italia, mi fa tanto piacere che la gente mi riconosca ancora. Quando vengo a Milano, sento la gente che parla di me con piacere, a prescindere da quello che ho fatto come calciatore. Sento che ho lasciato qualcosa.“

Conclude così: “Il mio ricordo più brutto all’Inter? Il 5 maggio, ma anche l’eliminazione in Champions contro il Milan. Il ricordo più bello? Quei 5 minuti folli in Inter-Sampdoria: un’adrenalina così l’ho provata poche volte in carriera. Dei ragazzi italiani qui in Uruguay mi hanno chiamato per intitolarmi un Inter Club. E’ una gioia indescrivibile. Un pezzo del mio cuore resta nerazzurro: ho avuto la fortuna giocare a San Siro, con 80 mila persona a scandire il mio nome. Noi calciatori viviamo per quello.”

