Ecco le parole del famoso giornalista Giancarlo Padovan, che su Sky Sport parla del momento dell’Inter, ecco cosa dice.

Sono queste le parole del giornalista Giancarlo Padovan, ecco come analizza il momento dell’Inter a Sky Sport: “L’Inter sta bene, mi pare sia la squadra destinata ad arrivare seconda, quindi la prima dopo il Napoli. Non ci sono dubbi sulla salute della squadra, la squadra di Inzaghi farà il suo, non avrà problemi per il secondo posto. Bisogna vedere se basterà alla dirigenza, a Marotta, a Zhang. C’è ancora la Coppa Italia da conquistare, ma il cammino sarebbe come l’anno scorso.“

Conclude così: “Credo che la lotta Champions alla fine sarà a tre per un posto. Roma, Lazio e Atalanta per il quarto posto. A meno che non crolli il Milan, non credo invece avrà problemi l’Inter.“

