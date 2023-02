Allegri sceglie il tridente offensivo, Vlahovic, Chiesa e Di Maria in campo nella sfida tra Juventus e Fiorentina.

Il sogno dei fans bianconeri prende vita, Allegri sceglie il tridente offensivo con Vlahovic, Chiesa e Di Maria ufficialmente in campo nel match tra la Juventus contro la Fiorentina. Ma spieghiamo meglio come andrà in campo la squadra bianconera. Il centrocampo sarà a due, niente linea a tre, vuoi un pò perché la bocciatura su Paredes è alta, nonostante sia recuperato non gode della fiducia del tecnico. Pogba e Miretti sono infortunati, resta solo Fagioli che sarà una carta da giocare sicuramente a partita in corso. Da non dimenticare anche il giovane Barrenechea.

Il tridente offensivo sarà protetto da due giocatori a tutta fascia, l’assenza di Cuadrado pesa (sindrome influenzale) e ci sarà quindi De Sciglio che giocherà in protezione praticamente di Angel Di Maria in compagnia di Danilo. A sinistra Chiesa e Kostic si aiuteranno a vicenda nella fase di non possesso palla. Locatelli e Rabiot nel mezzo titolari. Centri di difesa, la solita difesa brasiliana, Bremer, Danilo e Alex Sandro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG