L’ex tennista e tifoso rossonero parla del Milan a MilanNews24.it, ecco cosa dice su Ibrahimovic e sulla sfida al Tottenham.

Sono queste le parole di Paolo Bertolucci, l’ex tennista discute così in una bella intervista a MilanNews.it, il tifoso rossonero parla del Milan, così su Ibrahimovic: “Sicuramente serve. La sua presenza è sempre importante però non è mai mancata, c’era anche quando il Milan perdeva. Il Milan deve però guardare al futuro e creare una squadra competitiva in Italia perché a livello internazionale c’è ancora una differenza enorme, basta guardare la Premier League: appena c’è un giovane di un certo livello in Italia viene subito comprato da loro“.

Così sulla Champions League: “Secondo me è un impegno difficilissimo. Tutto quello che di buono il Milan riuscirà a fare sarà quasi una sorpresa. Tra le due squadre penso ci sia una certa differenza. Il bello dello sport è che i pronostici non si fanno sulla carta ma sul campo, per cui si spera. Bisogna però essere realisti e sapere che il confronto sarà molto molto duro“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG