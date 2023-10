Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 11 ottobre: notizie Serie A

La Juventus, dopo aver festeggiato in grande stile i 100 anni di presidenza Agnelli con l’evento Together a Black and White Show, è alle prese con il caso Fagioli.

Il centrocampista è infatti indagato dalla Procura di Torino per scommesse illegali e sarebbe stato già ascoltato dalla Procura della FIGC.

