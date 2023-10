Sandro Sabatini, su calciomercato.com, ha parlato così del caso Fagioli alla Juventus.

IL COMMENTO – «Meglio scriverlo subito: se Nicolò Fagioli ha sbagliato è giusto che paghi. E che la sentenza sia anche “esemplare”, ovvero d’esempio per tutti. Scommettere non è reato; farlo sui siti non ufficiali, sì. E le scommesse nell’ambito della propria attività professionale vengono punite con maggiore severità. Ovvio. Guadagnano i better. Guadagna il calcio (e lo sport in genere). Incassa lo Stato (non solo l’Italia). E non ci vuole un Nobel in Economia per intuire che dove c’è chi guadagna, c’è anche chi perde: gli scommettitori».

