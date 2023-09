Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 5 settembre: notizie Serie A

Federico Gatti è pronto a prendersi del tutto la Juve. Il difensore, contro la Lazio alla ripresa, dovrebbe partire da titolare ancora una volta al posto di Alex Sandro, il cui inizio di campionato è stato in linea con le deludenti prestazioni della passata stagione. Come scrive Tuttosport, poi, per l’ex Frosinone sarà la volta di apporre la propria firma sul rinnovo di contratto fino al 2028. Ovviamente con un meritato aumento di ingaggio, visto che ad oggi è tra i meno pagati della rosa. Ma molto presto le cose cambieranno…

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: pronto un rinnovo in casa Juventus appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG