Rasmus Hojlund, ex obiettivo della Juve passato al Manchester United, ha svelato questo retroscena di mercato

A Tipsbladet, l’attaccante del Manchester United Rasmus Hojlund si è espresso così a proposito degli interessamenti della scorsa estate. Anche il mercato Juve era sulle sue tracce.

PAROLE – «C’era molto interesse, ma per me il Manchester United è sempre stata la prima priorità. Preferirei tenerlo per me [chi altro era interessato]. Ma volevo unirmi al Manchester United».

The post Mercato Juve, retroscena di Hojlund: «C’era molto interesse, ma lo United è sempre stata la priorità» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG