Pogba Juve, si va verso la riduzione dell’ingaggio? Gli ULTIMI aggiornamenti legati al centrocampista francese

È in programma un incontro tra la Juve e Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, per discutere di un possibile abbassamento dell’ingaggio del francese. A TMW Radio, il giornalista di Sky Luca Marchetti ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del centrocampista.

PAROLE – «Se il giocatore accetterà di parlare con il procuratore lo farà. Se il giocatore dovesse accettare una riduzione dell’ingaggio sarebbe già un passo avanti. La Juventus per lui, come per tutti gli altri, avrebbe quantomeno ascoltato delle offerte. In questo mercato però ciò che i bianconeri non hanno fatto è stato il grande incasso tramite cessioni, cosa che invece hanno fatto tutte le altre big. L’altra grande differenza è che per le altre squadre le grandi cessioni si sono rivelate tutte grandi plusvalenze mentre, considerato quanto è stato investito, i bianconeri non avrebbero accettato 40 milioni per Chiesa o 65 per Vlahovic».

