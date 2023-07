Ieri è stato il grande giorno per Joaquin Correa e Chiara Casiraghi, che si sono uniti in matrimonio a Panzano, in Toscana

Ancora un matrimonio per i giocatori dell’Inter nel breve periodo: stavolta è toccato a Joaquin Correa. L’argentino si è sposato con Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi, ex calciatore della Lazio. Queste alcune foto postate sui social dagli invitati e dai due coniugi.

Nozze che hanno avuto luogo a Panzano, in Toscana. Presenti alla festa alcuni compagni in nerazzurro e in Nazionale dell’attaccante, tra cui Lautaro Martinez (con la moglie Agustina) e Paulo Dybala.

