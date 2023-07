Francesco Nunziatini è pronto a dire addio all’Inter. Ad una passo il trasferimento nel nuovo club per il centrocampista

Trasferimento in vista per Francesco Nunziatini. Il centrocampista cresciuto nella Primavera dell’Inter è pronto a dire nuovamente addio ai nerazzurri, dopo che lo scorso anno ha giocato in prestito al San Donato.

Secondo Lacasadic.com, il giovane sarebbe allo scambio dei documenti per il suo trasferimento al Torres. Stessa squadra dove si è appena trasferito un altro nerazzurro, Pelamatti. Quest’ultimo a titolo definitivo, mentre Nunziatini andrà in prestito.

L’articolo Nunziatini, addio Inter: ad un passo la firma col nuovo club. Ecco quale proviene da Inter News 24.

