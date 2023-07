L’Inter è partita ieri per il Giappone dove disputerà una tournée estiva. Ecco l’accoglienza riservata a Lautaro dai tifosi

Accoglienza da superstar per Lautaro Martinez, all’arrivo dell’Inter in Giappone per la tournée. Il nuovo capitano dei nerazzurri è stato sommerso dall’affetto e dalle richieste di autografi dei tifosi nipponici.

Questo il video pubblicato sui canali social ufficiali del club nerazzurro. Giovedì la prima amichevole contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.

L’articolo Tournée Inter, Lautaro sommerso dai tifosi per gli autografi al suo arrivo – VIDEO proviene da Inter News 24.

