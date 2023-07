Yann Sommer sembra stia spingendo per il suo approdo all’Inter. Il portiere svizzero comincia a fare pressione al Bayern Monaco

La priorità dell’Inter per la porta è Yann Sommer. Adesso arrivano segnali di apertura e di pressing verso il Bayern Monaco per spingere i tedeschi alla cessione anche dall’estremo difensore svizzero.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il portiere ha voluto mandare un messaggio ai bavaresi non allenandosi insieme ai compagni nella mattinata di oggi. Tuttavia nel pomeriggio partirà insieme alla squadra per la tournée in Giappone. Situazione che resta in divenire, con il giocatore che spera che il Bayern abbassi le sue pretese economiche per liberarlo: dai 6 milioni della clausola ai 3-4 offerti dai nerazzurri.

