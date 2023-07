Il giornalista Andrea Paventi ha parlato dell’Inter e del mercato, con un focus sulla situazione dei portieri: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Paventi apre una parentesi sull’Inter e sulle priorità di mercato dei nerazzurri dettate da Simone Inzaghi:

LE PAROLE- «Inzaghi vorrebbe che si chiudesse per il portiere in settimana, ora sta lavorando con altri in Giappone. Poi si cercherà di fare l’accelerazione giusta per l’attaccante, altro elemento primario. In difesa, sul centro-destra serve anche un’alternativa a Matteo Darmian. Danilo D’Ambrosio non è stato ancora sostituito. Nel centro del campo manca un ultimo interno, tutto dipende da come si muoverà la dirigenza»

