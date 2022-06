Il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino Naby Keita del Liverpool per puntellare il centrocampo.

Il Paris Saint Germain pur non avendo ancora deciso nulla sul fronte allenatore già sta mettendo in atto le proprie strategie di mercato. Il club francese aspetta una risposta da Zinedine Zidane che però sta tentennando in attesa di capire cosa ne sarà dopo il Mondiale di Didier Deschamps alla guida della Francia.

Mg Roma 17/02/2016 – Champions League / Roma-Real Madrid / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Zinedine Zidane

Non è esclusa perciò la permanenza sulla panchina ancora di Mauricio Pochettino; nel frattempo secondo il Corriere dello Sport il PSG avrebbe individuato in Naby Keita del Liverpool il rinforzo ideale per il centrocampo. Il guineano fu pagato 65 milioni e per via del contratto in scadenza nel 2023 potrebbe non costare tantissimo; il club francese vorrebbe offrire 50 milioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG